Зеленський: Путін хоче продовження війни, але вересень може багато змінити

Зеленський заінтригував вереснем

Очільник держави зазначив, що треба створити Путіну відповідний настрій - завершувати війну, а не воювати.

"Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок - і наших, і партнерів, - усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще", - каже Зеленський.

Президент зауважив, що абсолютна більшість російського суспільства вже хоче погодитись із зупинкою війни по лінії зіткнення. Проте Путін виступає за продовження бойових дій проти України.

"Ми побачимо, що вдасться представникам президента США. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру", - каже Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що наразі обговорюється дата візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Це буде їхня перша поїздка в Україну.

Також повідомлялося, що Україна щодня перебуває в контакті з представниками президента США Дональда Трампа та розраховує на активізацію дипломатичних зусиль уже у серпні.