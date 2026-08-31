Зеленський поговорив з посланцями Трампа про дату їхнього візиту в Україну

Наразі обговорюється дата візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Це буде їхня перша поїздка в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський очікує посланців Трампа

Очільник держави описав телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером як "детальну і конструктивну".

"Зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", - впевнений Зеленський.

Також він поінформував представників Трампа про:

ситуацію на полі бою, де Росія досягла небагато ціною своїх величезних втрат;

повітряні удари.

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації", - каже президент.

Також він подякував президенту США Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради досягнення миру в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що запланований візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України знову перенесли. Поїздку не скасовано, проте її терміни змінилися на тлі посилення російських ракетних та дронових атак Києвом.

Також повідомлялося, що візит Віткоффа і Кушнера в Україну потенційно може відбутися на початку або у середині серпня. Разом із ними українська сторона обговорюватиме нові ідеї дипломатичного врегулювання.