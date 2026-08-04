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Посланці Трампа мають бути активними, Україна готова до переговорів, - Зеленський

21:12 04.08.2026 Вт
2 хв
Що ще заявив гарант?
aimg Анастасія Никончук
Посланці Трампа мають бути активними, Україна готова до переговорів, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський та Рустем Умєров (t.me V_Zelenskiy_official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна заявила про готовність до будь-яких форматів переговорів, здатних наблизити справедливий і стійкий мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського, а також на публікацію Рустема Умєрова у Telegram.

Що сказав Зеленський

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що питання переговорів було обговорено на спеціальній нараді.

За його словами, Україна щодня перебуває в контакті з представниками президента США Дональда Трампа та розраховує на активізацію дипломатичних зусиль уже у серпні.

"Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз у серпні Віткофф та Кушнер будуть активними", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що продовжується взаємодія з іншими партнерами, у тому числі з країнами Перської затоки, проте частина цієї роботи поки що не розкривається публічно.

За словами президента, Київ розраховує на конкретні результати дипломатичних зусиль.

Що сказав Умєров

Глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену переговорному процесу та подальшу координацію з міжнародними партнерами.

Разом із керівником ГУР Кирилом Будановим, головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею він доповів про ситуацію на переговорному напрямі.

За словами Умєрова, кожен із учасників подав інформацію за своїм напрямом - від взаємодії з партнерами до переговорів та подальших кроків щодо зміцнення позицій України.

Він наголосив, що Київ щодня підтримує координацію з американською стороною. Одночасно триває робота з європейськими державами, а також з країнами Близького Сходу та Перської затоки для посилення міжнародної підтримки України та просування спільних рішень у сфері безпеки.

У цьому частина дипломатичної роботи залишається непублічною.

"Ми готові до всіх форматів переговорів, які можуть наблизити справедливий та стійкий світ", - заявив Умєров.

Нагадуємо, що Україна продовжує координацію з міжнародними партнерами не лише у сфері безпеки, а й з питань європейської інтеграції. Одним із пріоритетів влади називають підготовку до майбутньої зими, а також виконання завдань, необхідних для подальшого просування переговорів щодо вступу країни до Європейського союзу.

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