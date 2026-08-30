Глава ЦРУ запропонував провести зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним, - Axios

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. Мета - спробувати покласти край війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання зазначає, що це був перший випадок, коли Реткліфф особисто брав участь у дипломатичних зусиллях щодо досягнення прориву у відносинах між Україною та Росією.

За словами джерел, візит голови ЦРУ був частково спрямований на з'ясування того, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори за посередництва США.

Як відомо, Реткліфф зустрічався в Москві з головою зовнішньої розвідки СЗР Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим.

Джерела кажуть, що Реткліфф дійшов висновку, що Бортніков - це конструктивний гравець, який здатний допомогти відновити дипломатичні зусилля.

Тут також важливо згадати матеріал The New York Times, де говорилося, що Раткліфф дав Бортнікову "похмуру оцінку" ситуації на війні, закликавши Росію укласти угоду до того, як становище погіршиться.

Водночас, українські офіційні особи скептично ставляться до намірів Путіна і заявляють, що мають дані, які свідчать про те, що диктатор РФ планує масштабну ескалацію війни.