Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить

Зеленский заинтриговал сентябрем

Глава государства отметил, что нужно создать Путину соответствующее настроение - завершать войну, а не воевать.

"Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок - и наших, и партнеров, - все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще", - говорит Зеленский.

Президент отметил, что абсолютное большинство российского общества уже хочет согласиться с остановкой войны по линии столкновения. Однако Путин выступает за продолжение боевых действий против Украины.

"Мы увидим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может изменить многое, и надо, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", - говорит Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что обсуждается дата визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Это будет их первая поездка в Украину.

Также сообщалось, что Украина ежедневно находится в контакте с представителями президента США Дональда Трампа и рассчитывает на активизацию дипломатических усилий уже в августе.