Зеленський: без пункту про НАТО угоди між Україною та Угорщиною не буде

Зеленський наголосив, що двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.

"Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка", - підкреслив він.

Водночас глава України пояснив, що якщо Україна й Угорщина поважають одне одного, то не має бути жодних питань.

"Україна підтримує те, що Угорщина є в ЄС та НАТО. Ось моє відношення до вас. Якщо ви мене запитаєте про будь-яке питання про українське відношення до Угорщини, то ви отримаєте швидку відповідь. Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорському сторони є запитання, то я вважаю, що це не правильно. Наприклад: щодо ЄС є питання, почекайте, щодо НАТО почекайте, бо це червоні лінії щодо російської реакції. Так не може бути. Двостороння угода - це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних", - підсумував Зеленський.