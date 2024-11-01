Угорщина не включатиме в угоду з Україною її членство в НАТО, - МЗС

Угорщина та Україна ведуть переговори щодо всеосяжної угоди про співпрацю між країнами. Але пункту про членство України в НАТО там не повинно бути.

Про це заявив представник МЗС Угорщини Мате Пачолай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet .

Представник угорського МЗС зазначив, що позиція угорського уряду щодо вступу України до НАТО не змінюється. Будапешт вірить, що це нібито спричинить початок третьої світової війни.

"Водночас у ході переговорів ми дали зрозуміти українській стороні, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди", - додав він.

За словами Пачолая, важливою частиною всеосяжної угоди про співпрацю з Україною має стати "відновлення прав угорської меншини".

Угода України та Угорщини

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку двостороннього документа з Угорщиною. Таким чином планується "прибрати непорозуміння чи виклики сучасності та минулого".

Глава держави наголошував, що частиною такого документа є питання безпеки. Йдеться про вступ України до НАТО.

За його словами, Київ пропонує, щоб Будапешт "просто не блокував" українське членство в Альянсі.

До речі, зараз Україна просить, щоб її запросили до НАТО до завершення повномасштабної війни з Росією. Але Угорщина, очевидно, виступає проти такого рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.