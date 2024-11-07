Зеленский: без пункта о НАТО соглашения между Украиной и Венгрией не будет

Зеленский подчеркнул, что двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, но и то, что важно для безопасности настоящего и будущего.

"Обе стороны. Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - подчеркнул он.

В то же время, глава Украины пояснил, что если Украина и Венгрия уважают друг друга, то не должно быть никаких вопросов.

"Украина поддерживает то, что Венгрия есть в ЕС и НАТО. Вот мое отношение к вам. Если вы меня спросите о любом вопросе об украинском отношении к Венгрии, то вы получите скорый ответ. Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом вопросе украинском в венгерской стороне есть вопросы, то я считаю, что это не правильно. Двустороннее соглашение - это об уважении. И о том, видишь ли, ты меня на равных", - подытожил Зеленский.