Зеленський завтра відвідає Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, відвідає столицю Угорщини Будапешт. Там він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Завтра я буду в Будапешті - на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт у цьому форматі", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що це вже п’ятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий - у Молдові, потім в Іспанії та Великій Британії.

"Тепер - Угорщина. Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей із європейськими лідерами", - зазначив глава держави.