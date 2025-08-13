Зеленський прямує до Німеччини перед розмовою з Трампом

За даними німецького видання, сьогодні Зеленський прибуде до Берліна. Він візьме участь у відеоконференції з Трампом та європейськими лідерами.

Президент України проводитиме онлайн-зустріч спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - повідомив Нікіфоров.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном (о 15:00 за київським часом) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн-засідання "коаліції охочих".