Зеленський прямує до Німеччини перед розмовою з Трампом

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, приїде до Німеччини. Там він візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та коментар прессекретаря президента Сергія Нікіфорова журналістам.

За даними німецького видання, сьогодні Зеленський прибуде до Берліна. Він візьме участь у відеоконференції з Трампом та європейськими лідерами.

Президент України проводитиме онлайн-зустріч спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - повідомив Нікіфоров.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном (о 15:00 за київським часом) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн-засідання "коаліції охочих".

Переговори Зеленський, Трампа і лідерів Європи

Як відомо, президент США Дональд Трамп 15 серпня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Трамп перед самітом проведе онлайн-переговори з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Як пише Reuters, заплановані три віртуальні зустрічі.

Спочатку буде відеоконференція Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. На ній будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС, а також генсек НАТО.

Пізніше очікується онлайн-зустріч Трампа та європейських лідерів, а потім переговори "коаліції охочих" та Зеленського.

Нагадаємо, що напередодні лідери країн ЄС ухвалили спільну заяву на підтримку України, де наголосили, що мир не може бути визначений без України. Заяву підтримали майже всі лідери ЄС, крім угорського прем'єра Віктора Орбана.

Детальніше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся за посилання.

