Зеленский направляется в Германию перед разговором с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, приедет в Германию. Там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

По данным немецкого издания, сегодня Зеленский прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Президент Украины будет проводить онлайн-встречу совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом", - сообщил Никифоров.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину (в 15:00 по киевскому времени) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн-заседание "коалиции желающих".

 

Переговоры Зеленский, Трампа и лидеров Европы

Как известно, президент США Дональд Трамп 15 августа встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Трамп перед саммитом проведет онлайн-переговоры с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Как пишет Reuters, запланированы три виртуальные встречи.

Сначала будет видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генсек НАТО.

Позже ожидается онлайн-встреча Трампа и европейских лидеров, а затем переговоры "коалиции желающих" и Зеленского.

Напомним, что накануне лидеры стран ЕС приняли совместное заявление в поддержку Украины, где отметили, что мир не может быть определен без Украины. Заявление поддержали почти все лидеры ЕС, кроме венгерского премьера Виктора Орбана.

Подробнее о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте по ссылке.

