Зеленский направляется в Германию перед разговором с Трампом

По данным немецкого издания, сегодня Зеленский прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Президент Украины будет проводить онлайн-встречу совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом", - сообщил Никифоров.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину (в 15:00 по киевскому времени) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн-заседание "коалиции желающих".