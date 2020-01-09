Зеленский проводит совещание по авиакатастрофе в Тегеране

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского происходит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране (Иран). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента.

В совещании также принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, украинские правоохранители и эксперты компании Boeing, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины крушения лайнера Boeing-737.