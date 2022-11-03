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Зеленський провів зустріч з президентом Греції у Києві

Фото: Зеленський провів зустріч з президентом Греції у Києві (скрін з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Греції Катеріною Сакелларопулу у Києві 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

"Радий вітати Президента Греції Катеріну Сакелларопулу в Україні! У цей час усі ми потребуємо максимальної єдності та взаємодії. Лише разом ми можемо повернути Європі безпеку і гарантувати мир", - написав президент.

Зазначимо, що Сакелларопулу вже відвідала регіони Київської області, які постраждалі від дій російських окупантів.

До того ж, Греція почала постачати Україні бойові машини піхоти (БМП-1).

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Володимир ЗеленськийГреція