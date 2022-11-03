Зеленский провел встречу с президентом Греции в Киеве

"Рад приветствовать Президента Греции Екатерину Сакелларопулу в Украине! В настоящее время все мы нуждаемся в максимальном единстве и взаимодействии. Только вместе мы можем вернуть Европе безопасность и гарантировать мир", - написал президент.

Отметим, что Сакелларопулу уже посетила регионы Киевской области, пострадавшие от действий российских оккупантов.

К тому же Греция начала поставлять Украине боевые машины пехоты (БМП-1).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.