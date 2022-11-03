Президент Греції відвідала постраждалі від росіян райони Київської області

У четвер, 3 листопада, президент Греції Катерина Сакелларопулу прибула до України. Вона відвідала регіони Київської області, які постраждалі від дій російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kathimerini .

Сакелларопулу перебуває з візитом в Україні у супроводі міністра національної оборони Нікоса Панайотопулоса.

"У ході свого візиту пані Сакелларопулу відвідала міста Бородянка, Буча та Ірпінь, які постраждали від російських бомбардувань, де провела переговори з місцевою владою та мешканцями", - йдеться у повідомленні.

У Бучі пані Сакелларопулу відвідала місце, де було виявлено масові поховання громадян України на території церкви Святого Андрія, та ознайомилася з фотовиставкою із жертвами війни. Після цього президент республіки проведе зустріч та переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським