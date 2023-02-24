ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів зустріч з лідерами країн G7: говорили про війну і вступ до ЄС

Новость на русском →
П'ятниця 24 лютого 2023 20:12
Зеленський провів зустріч з лідерами країн G7: говорили про війну і вступ до ЄС Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Ми вистояли в цей рік. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вами можемо зробити цей рік - 2023-й - роком завершення російської агресії, роком повернення миру, роком звільнення нашої землі й наших людей із російської неволі", - заявив президент.

Під час зустрічі Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за пакет військової допомоги та подякував голові уряду Японії Фуміо Кішіді за якісну організацію роботи G7.

Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підтримку курсу України на вступ до Євросоюзу.

"Це ваше стратегічне бачення Європи. Саме такий погляд, якого не вистачало в європейських інституціях протягом десятиліть. Тепер це бачення є", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що країни G7 ніколи не визнають анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Україна та Європейський союз спільно працюють над підготовкою нового пакету санкцій проти держави-окупанта Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Японія G7 Евросоюз Війна в Україні
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни