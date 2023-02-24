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Зеленский провел встречу с лидерами стран G7: говорили о войне и вступлении в ЕС

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Пятница 24 февраля 2023 20:12
Зеленский провел встречу с лидерами стран G7: говорили о войне и вступлении в ЕС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече лидеров G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Мы выстояли в этот год. Мы начали освобождать нашу землю от российского зла. Мы возвращаем безопасность в международные отношения. И мы с вами можем сделать этот год – 2023-й – годом завершения российской агрессии, годом возвращения мира, годом освобождения нашей земли и наших людей из российской неволи", - заявил президент.

Во время встречи Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за пакет военной помощи и поблагодарил главу правительства Японии Фумио Кишиди за качественную организацию работы G7.

Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен поддержку курса Украины на вступление в Евросоюз.

"Это ваше стратегическое видение Европы. Именно такой взгляд, которого не хватало в европейских институциях на протяжении десятилетий. Теперь это видение есть", - говорится в заявлении.

Напомним, что страны G7 никогда не признают аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Украина и Европейский союз совместно работают над подготовкой нового пакета санкций против государства-оккупанта России.

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