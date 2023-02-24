G7 ніколи не визнає анексію захоплених Росією українських територій

Країни G7 ніколи не визнають анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

"Ми знову заявляємо про наше беззастережне засудження та тверде неприйняття спроб незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як у випадку з Кримом та Севастополем, ми ніколи не визнаємо ці незаконні спроби анексії", - йдеться у документі.

G7 віддана наданню військової допомоги Україні, акцент робиться на системах ППО, танках та боєприпасах, наголошується в заяві.

"Ми залишаємося віддані координуванню зусиль щодо задоволення нагальних військових потреб та потреб в оборонній техніці України, приділяючи особливу увагу системам ППО, а також необхідним боєприпасам та танкам", - сказано в ньому.

Лідери G7 також висловили глибокий жаль у зв'язку з рішенням РФ призупинити участь у ДСНО.