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Зеленський провів зустріч з главою Міноборони Італії: про що говорили

П'ятниця 17 січня 2025 00:11
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Зеленський провів зустріч з главою Міноборони Італії: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Сторони обговорили розширення спільного виробництва зброї між компаніями двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Глава держави подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії у "Групі семи" (G7), зокрема щодо посилення санкцій проти Росії.

Під час зустрічі, Зеленський та Крозетто обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку військовослужбовців ЗСУ і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

Президент України наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників.

"Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі", - повідомив Зеленський.

Партнерство між Україною та Італією

Вранці 16 січня до України з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Глава італійського оборонного відомства провів зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Сторони обговорили запуск спільних оборонних підприємств. За словами Умєрова, Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.

Під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", українська сторона просила Італію поставити ракети для систем протиповітряної оборони.

На початку січня Зеленський під час свого візиту до Риму зустрівся з прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили зміцнення безпеки між країнами.

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