Зеленський провів зустріч з главою Міноборони Італії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Сторони обговорили розширення спільного виробництва зброї між компаніями двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Глава держави подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії у "Групі семи" (G7), зокрема щодо посилення санкцій проти Росії.

Під час зустрічі, Зеленський та Крозетто обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку військовослужбовців ЗСУ і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

Президент України наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників.

"Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі", - повідомив Зеленський.