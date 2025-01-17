Зеленський провів зустріч з главою Міноборони Італії: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Сторони обговорили розширення спільного виробництва зброї між компаніями двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Глава держави подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії у "Групі семи" (G7), зокрема щодо посилення санкцій проти Росії.
Під час зустрічі, Зеленський та Крозетто обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку військовослужбовців ЗСУ і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.
Президент України наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників.
"Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі", - повідомив Зеленський.
Партнерство між Україною та Італією
Вранці 16 січня до України з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Глава італійського оборонного відомства провів зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Сторони обговорили запуск спільних оборонних підприємств. За словами Умєрова, Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.
Під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", українська сторона просила Італію поставити ракети для систем протиповітряної оборони.
На початку січня Зеленський під час свого візиту до Риму зустрівся з прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили зміцнення безпеки між країнами.
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