Зміцнення безпеки та глобальні події: Зеленський розповів про зустріч з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму провів зустріч з прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Сторони, зокрема, обговорили зміцнення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в соцмережі X.

"Серед ключових тем нашої розмови - зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі", - розповів Зеленський. Він подякував Італії та італійському народу за непохитну підтримку України. Також Зеленський наголосив, що разом можна наблизити справедливий мир і зміцнити колективні позиції.