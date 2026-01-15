Зеленський зустрівся з Залужним: про що говорили

Зазначимо, наприкінці грудня деякі українські ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що Валерій Залужний у січні нібито готується залишити посаду посла України та покинути Лондон. За їх даними, він нібито обговорював це із Зеленським під час візиту президента до Британії.

Пізніше речниця Залужного Оксана Тороп у коментарі РБК-Україна повідомила, що ця інформація від ЗМІ не відповідає дійсності. За її словами, нічого не змінилося, планів залишати дипломатичну посаду в ексголовкома не було.

Валерій Залужний у 2024 році залишив посаду головкома ЗСУ. Тоді Зеленський поясняв заміну необхідністю оновлення та перезавантаження. Сам же Залужний звільнився з ЗСУ та того ж року був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Замість нього на посаду головкома призначили генерала Олександра Сирського.