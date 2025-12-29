У Залужного відповіли на чутки про його можливу відставку

Інформація про те, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний нібито готується залишити дипломатичну посаду, не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп, реагуючи на публікацію в ЗМІ.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - наголосила вона.

Що написали в ЗМІ про можливу відставку Залужного

Сьогодні, 29 грудня Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах написало, що Валерій Залужний на початку січня нібито готується залишити посаду посла у Лондоні.

Видання, посилаючись на неназваних співрозмовників повідомило, що він буцімто обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування у Києві.

Джерела NV також стверджували, що серед можливих варіантів для Залужного називалися різні посади, зокрема прем’єр-міністра або керівника Офісу президента, однак остаточних рішень нібито "ухвалено не було".

Про Валерія Залужного

Валерій Залужний - український воєначальник і дипломат, генерал. Народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському на Житомирщині.

З 2021 по 2024 рік був головнокомандувачем Збройних сил України. Керував ЗСУ в перші роки повномасштабної війни РФ проти України.