ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Залужного відповіли на чутки про його можливу відставку

Лондон, Понеділок 29 грудня 2025 14:23
UA EN RU
У Залужного відповіли на чутки про його можливу відставку Фото: посол України у Великій Британії Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Інформація про те, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний нібито готується залишити дипломатичну посаду, не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп, реагуючи на публікацію в ЗМІ.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - наголосила вона.

Що написали в ЗМІ про можливу відставку Залужного

Сьогодні, 29 грудня Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах написало, що Валерій Залужний на початку січня нібито готується залишити посаду посла у Лондоні.

Видання, посилаючись на неназваних співрозмовників повідомило, що він буцімто обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування у Києві.

Джерела NV також стверджували, що серед можливих варіантів для Залужного називалися різні посади, зокрема прем’єр-міністра або керівника Офісу президента, однак остаточних рішень нібито "ухвалено не було".

Про Валерія Залужного

Валерій Залужний - український воєначальник і дипломат, генерал. Народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському на Житомирщині.

З 2021 по 2024 рік був головнокомандувачем Збройних сил України. Керував ЗСУ в перші роки повномасштабної війни РФ проти України.

Залужний пішов у відставку з посади головкома у 2024 році. Президент України Володимир Зеленський пояснив заміну головнокомандувача ЗСУ необхідністю оновлення та перезавантаження.

У 2024 році був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Замість нього на посаду головкома призначили генерала Олександра Сирського.

Залужний має звання Героя України, нагороджений державними відзнаками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний Великобританія
Новини
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну