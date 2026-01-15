Зеленський зустрівся з Залужним: про що говорили

"І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей", - сказано у повідомленні.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі подякував Залужному за його роботу в команді України. За словами президента, темою обговорення були дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити Україну.

Зазначимо, наприкінці грудня деякі українські ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що Валерій Залужний у січні нібито готується залишити посаду посла України та покинути Лондон. За їх даними, він нібито обговорював це із Зеленським під час візиту президента до Британії.

Пізніше речниця Залужного Оксана Тороп у коментарі РБК-Україна повідомила, що ця інформація від ЗМІ не відповідає дійсності. За її словами, нічого не змінилося, планів залишати дипломатичну посаду в ексголовкома не було.

Валерій Залужний у 2024 році залишив посаду головкома ЗСУ. Тоді Зеленський поясняв заміну необхідністю оновлення та перезавантаження. Сам же Залужний звільнився з ЗСУ та того ж року був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Замість нього на посаду головкома призначили генерала Олександра Сирського.