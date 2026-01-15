ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський зустрівся з Залужним: про що говорили

Україна, Четвер 15 січня 2026 20:10
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Залужним: про що говорили Фото: посол України в Британії Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський 15 січня провів зустріч з ексголовнокомандувачем Збройних сил України та послом у Британії Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Зеленського.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі подякував Залужному за його роботу в команді України. За словами президента, темою обговорення були дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити Україну.

"І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей", - сказано у повідомленні.

Зеленський зустрівся з Залужним: про що говорилиФото: Зеленський / Facebook

Зазначимо, наприкінці грудня деякі українські ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що Валерій Залужний у січні нібито готується залишити посаду посла України та покинути Лондон. За їх даними, він нібито обговорював це із Зеленським під час візиту президента до Британії.

Пізніше речниця Залужного Оксана Тороп у коментарі РБК-Україна повідомила, що ця інформація від ЗМІ не відповідає дійсності. За її словами, нічого не змінилося, планів залишати дипломатичну посаду в ексголовкома не було.

Валерій Залужний у 2024 році залишив посаду головкома ЗСУ. Тоді Зеленський поясняв заміну необхідністю оновлення та перезавантаження. Сам же Залужний звільнився з ЗСУ та того ж року був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Замість нього на посаду головкома призначили генерала Олександра Сирського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Валерій Залужний
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП