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Зеленський провів засідання Ставки: ухвалені рішення про подальше звільнення територій

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були ухвалені рішення щодо подальшої деокупації наших територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На засіданні було проаналізовано інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянуто перебіг ліквідації наслідків терористичних атак.

Окрім того, учасники обговорили посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури України та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони.

Члени Ставки також розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на передовій з урахуванням змін на півдні.

Зокрема, були ухвалені рішення в контексті подальшого звільнення українських територій.

Окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння та забезпечення українських захисників всім необхідним для проходження зимового періоду.

Зазначимо, що минуле засідання Ставки проходило 11 листопада.

Нагадаємо, що вчора росіяни випустили по Україні 96 крилатих ракет, 75 з них вдалося збити.

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