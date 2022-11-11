Зеленський провів засідання Ставки: обговорили просування ЗСУ на півдні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

"Заслухав доповіді щодо ситуації на передовій, і зокрема на Південному напрямку фронту. Ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів", - написав він.

Також на засіданні були визначені першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно звільнених територіях. Президент підкреслив, що мирне життя має повернутися до наших людей, вони цього довго чекали.

Окрім того, учасники обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури від атак росіян та відновлення об’єктів, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Зеленський додав, що Україна має бути максимально готова до зими. Усе для цього робиться.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація в Херсоні демонструє, що місто було і буде українським. Наразі там триває бойова робота, тому захисники зберігають інформаційну тишу.

Зазначимо, що сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські бійці увійшли до Херсону.

Тим часом наші захисники продовжують звільняти населені пункти на правому берегу Херсонської області.

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