ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили просування ЗСУ на півдні

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 14:48
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили просування ЗСУ на півдні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалася ситуація на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"Заслухав доповіді щодо ситуації на передовій, і зокрема на Південному напрямку фронту. Ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів", - написав він.

Також на засіданні були визначені першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно звільнених територіях. Президент підкреслив, що мирне життя має повернутися до наших людей, вони цього довго чекали.

Окрім того, учасники обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури від атак росіян та відновлення об’єктів, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Зеленський додав, що Україна має бути максимально готова до зими. Усе для цього робиться.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація в Херсоні демонструє, що місто було і буде українським. Наразі там триває бойова робота, тому захисники зберігають інформаційну тишу.

Зазначимо, що сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські бійці увійшли до Херсону.

Тим часом наші захисники продовжують звільняти населені пункти на правому берегу Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Херсон
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі