Зеленский провел заседание Ставки: приняты решения о дальнейшем освобождении территорий

На заседании была проанализирована информация о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрен ход ликвидации последствий террористических атак.

Кроме того, участники обсудили умиление защиты объектов критической инфраструктуры Украины и повышение эффективности работы противовоздушной обороны.

Члены Ставки также рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на передовой с учетом изменений на юге.

В частности, были приняты решения в контексте дальнейшего освобождения украинских территорий.

Отдельно проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения и обеспечения украинских защитников всем необходимым для прохождения зимнего периода.

Отметим, что прошлое заседание Ставки проходило 11 ноября.

Напомним, что вчера россияне выпустили по Украине 96 крылатых ракет, 75 из них удалось сбить.

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