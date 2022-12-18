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Зеленський провів засідання Ставки: приділили увагу Білорусі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому особливу увагу приділили ситуації у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Офіса президента України.

У ході засідання командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Також члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі: було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді про підключення споживачів до електро- та теплопостачання.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні.

Також повідомлялося, що Росія перекинула ще два ешелони з технікою Збройних сил РФ до Білорусі за останні кілька днів. У їхньому складі було мінімум 60 одиниць техніки.

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