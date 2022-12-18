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Зеленский провел заседание Ставки: уделили внимание Беларуси

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание уделили ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента Украины.

В ходе заседания командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

Также члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси: была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

Также сообщалось, что Россия перебросила еще два эшелона с техникой Вооруженных сил РФ в Беларусь за последние несколько дней. В их составе было минимум 60 единиц техники.

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