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"Урали", БМП та бензовози. Росія перекинула 60 одиниць техніки до Білорусі, - "Гаюн"

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Середа 14 грудня 2022 18:04
"Урали", БМП та бензовози. Росія перекинула 60 одиниць техніки до Білорусі, - "Гаюн" Ілюстративне фото: Росія перекинула 60 одиниць техніки в Білорусь (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія перекинула ще два ешелони з технікою Збройних сил РФ до Білорусі за останні кілька днів. У їхньому складі було мінімум 60 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що перший ешелон було відправлено 8 грудня з Чебаркуля (Челябінська область), він прибув на залізничну станцію "Полонка" (Барановицький район, Брестська область) 12 грудня.

&quot;Урали&quot;, БМП та бензовози. Росія перекинула 60 одиниць техніки до Білорусі, - &quot;Гаюн&quot;

У його складі було приблизно 30-40 одиниць нових "Уралів" ЗС РФ, які, очевидно, призначені для російських військових, які дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до залізничної станції "Полонка".

Вказано, що другий ешелон був відправлений із залізничної станції "Острогозьк" (Воронезька область) 11 грудня о 23:43 і прибув до "Полонки" (Барановицький район) о 07:50 ранку 14 грудня.

Спільнота залізничників Білорусі підтвердила, що в ешелоні знаходилося 26 вагонів-платформ із завантаженою на них гусеничною та колісною технікою ЗС РФ:

  • "Урали" - близько 20 одиниць;
  • Бензовози;
  • БМП-2 - мінімум 4 од.

Техніка також могла призначатися для постачання військових ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лісновський".

Нагадаємо, 13 грудня у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

РБК-Україна також повідомляло, що літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ВКС РФ прилетів до Білорусі.

При цьому американські аналітики вважають малоймовірним вторгнення білоруської армії в Україну.

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