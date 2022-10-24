Зеленський провів засідання Ставки: обговорили наслідки ударів по об’єктах енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому особливу увагу приділили питанню відновлення об’єктів енергетики після атак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

На засіданні були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на фронті, а також розглянуті ймовірні дії росіян у найближчий період.

Учасники приділили окрему увагу формуванню надійного захисту енергетичної мережі України від повітряних атак армії РФ. Також розглянули процес відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань ворожих ракет і іранських дронів-камікадзе.

Окрім того, на Ставці розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

"Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів - це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі України, бо нічого не можуть досягти на полі бою.

Окрім того, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що усі енергооб'єкти підлягають відновленню, але деякі з них доцільніше збудувати заново.

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