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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили последствия ударов по объектам энергетики

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Понедельник 24 октября 2022 14:07
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили последствия ударов по объектам энергетики Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание было уделено вопросу восстановления объектов энергетики после атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

На заседании были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на фронте, а также рассмотрены вероятные действия россиян в ближайший период.

Участники уделили особое внимание формированию надежной защиты энергетической сети Украины от воздушных атак армии РФ. Также рассмотрели процесс восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий вражеских ракет и иранских дронов-камикадзе.

Кроме того, на Ставке рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов - это вклад в скорейшее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", - добавил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что россияне бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут достичь на поле боя.

Кроме того, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что все энергообъекты подлежат восстановлению, но некоторые из них целесообразнее построить заново.

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