Зеленський: якщо росіяни вимкнуть нам світло, ми знайдемо їх за запахом

Російські війська б'ють по енергетичній інфраструктурі України, бо нічого не можуть досягти на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для канадських телеканалів CTV та CBC.

"Головна місія Росії на сьогодні - вони б'ють по нашій енергетичній системі, їхнє завдання, щоб люди залишилися без світла. Вони терористи. Не думаю, що зараз час жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, якщо вони нам вимкнуть світло, то ми їх не знайдемо. Ми їх знайдемо, знаєте чому? Тому що вони боягузи, вони на полі бою нічого не можуть зробити, вони б'ють по цивільних людях. Тому ми знайдемо їх за запахом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський звинуватив росіян у підготовці теракту на греблі Каховської гідроелектростанції. За його словами, дамба та інші споруди заміновані, і підрив може призвести до катастрофічних наслідків.

Крім того, за його словами, Росія напередодні зими спрямує свій терор на енергетичні об'єкти України.

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