Зеленський провів важливу Ставку, є рішення про захист Херсона

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.
Підсумки Ставки:
Рішення щодо Херсона
"Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки", - заявив Володимир Зеленський.
11 листопада 2022 року, Міністерство оборони України повідомило про звільнення Херсону від російських терористів. У той день наші воїни увійшли до міста, проводячи ворога на їх шляху до відступу потужними вогневими атаками.
Після того як наші воїни звільнили правобережжя Херсонської області, частина регіону регулярно перебуває під обстрілами російських терористів. Ворог завдає ударів по цивільному населенню з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише за минулу добу, 9 листопада, терористи здійснили 97 обстрілів по території регіону. Внаслідок ударів загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення.
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