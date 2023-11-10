Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий і постраждалий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Також вибухову травму та поранення спини отримав 63-річний місцевий.

"Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні", - пише Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 9 листопада, терористи здійснили 97 обстрілів по території регіону, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 та авіації. Один зі снарядів був ракетним.

По Херсону ворог випустив 19 снарядів.

Під час обстрілів росіяни поцілили:

у житлові квартали населених пунктів області. Церкву та магазин у Бериславському районі;

дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - розповів Прокудін.