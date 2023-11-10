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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий і постраждалий

П'ятниця 10 листопада 2023 12:48
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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий і постраждалий Фото: россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку, 10 листопада, обстріляли з артилерії Кіндійку Херсонської області. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Також вибухову травму та поранення спини отримав 63-річний місцевий.

"Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні", - пише Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 9 листопада, терористи здійснили 97 обстрілів по території регіону, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 та авіації. Один зі снарядів був ракетним.

По Херсону ворог випустив 19 снарядів.

Під час обстрілів росіяни поцілили:

  • у житлові квартали населених пунктів області. Церкву та магазин у Бериславському районі;
  • дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - розповів Прокудін.

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