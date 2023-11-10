З Сектору Газа евакуйовано ще 160 українців, - Зеленський

За минулу добу та ніч із Сектору Газа вдалося вивезти із Сектору Газа 160 українців. Ще евакуйовано 9 громадян Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови", - розповів він.

Він зазначив, що цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.

"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - констатував президент.

Евакуація українців із Сектору Газа

Це вже друга група українців, евакуйованих із анклаву. До цього, 7 листопада із Сектору Газа було вивезено першу групу українців у складі 43 осіб. Коментуючи першу вдалу операцію, речник МЗС Олег Ніколенко зазначав, що вже є дозвіл на вивезення наступних груп українських громадян. Евакуація була запланована на 8 та 9 листопада.

Нагадаємо, за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, які він озвучив до старту евакуації, на території Сектору Газа було близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.