Зеленский провел важную Ставку, есть решение о защите Херсона

Итоги Ставки:

обсудили стратегическое видение деоккупации территории Украины, а также конкретные шаги для его воплощения. Были уточнены все планы и расчеты для продолжения активных действий;

обсужден военный бюджет на следующий год. Украина станет более самодостаточной по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике;

были выслушаны итоги о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях, а именно: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском направлениях, а также левобережье Херсонской области.

выслушан доклад об эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Сектора Газа.

Решение по Херсону

"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки", - заявил Владимир Зеленский.

Ситуация в Херсонской области

11 ноября 2022 года, Министерство обороны Украины сообщило об освобождении Херсона от российских террористов. В тот день наши воины вошли в город, провожая врага на их пути к отступлению мощными огневыми атаками.

После того как наши воины освободили правобережье Херсонской области, часть региона регулярно находится под обстрелами российских террористов. Враг наносит удары по гражданскому населению из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за минувшие сутки, 9 ноября, террористы совершили 97 обстрелов по территории региона. В результате ударов погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.