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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Норвегії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час переговорів український лідер подякував Осло за новий оборонний пакет для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділить Україні понад 6 млрд євро протягом 5 років. Пакет допомоги включає кошти на реконструкцію та озброєння для України.

Крім того, Норвегія офіційно підтвердила готовність передати Leopard 2 Україні. Проте країна не повідомляла кількості техніки, яку отримає Україна. Наразі Норвегія має 36 танків Leopard 2.

Додамо, що Норвегія хоче відправити обіцяні Leopard 2 Україні наприкінці березня.

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