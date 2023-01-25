Норвегія підтвердила готовність відправити танки в Україну

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна передасть танки для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

"Зараз танки стали дуже затребуваними. Норвегія та уряд підтримують надання Україні танків. Норвегія повинна бути залучена, каже Грам", - заявив міністр.

Кількість танків та час коли вони надійдуть до України Арільд Грам не розголошує.