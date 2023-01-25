Норвегія підтвердила готовність відправити танки в Україну
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна передасть танки для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Зараз танки стали дуже затребуваними. Норвегія та уряд підтримують надання Україні танків. Норвегія повинна бути залучена, каже Грам", - заявив міністр.
Кількість танків та час коли вони надійдуть до України Арільд Грам не розголошує.
"Це має бути підкріплено навчанням українських військових і фінансуванням. Загалом, ми повинні якомога краще підтримувати Україну в оборонному бою", - додав він
Нагадаємо, про те, скільки танків може отримати українська армія – розповідає РБК-Україна.
Також сьогодні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.
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