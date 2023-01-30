Коли Норвегія передасть Україні Leopard: названо можливі терміни

Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 , про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Чиновник наголосив, що його країна хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.