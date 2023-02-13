Зеленский провел телефонный разговор с премьером Норвегии

"Поблагодарил за новый оборонный пакет, который укрепит нас на земле, в небе и на море. Благодарен и за весомый 5-летний пакет помощи, который готовится к утверждению в Норвегии. Обсудили наше дальнейшее сотрудничество. Вместе к победе", - написал он.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит Украине более 6 млрд евро в течение 5 лет. Пакет помощи включает средства на реконструкцию и вооружение для Украины.

Кроме того, Норвегия официально подтвердила готовность передать Leopard 2 Украине. Однако страна не сообщала количество техники, которое получит Украина. В настоящее время у Норвегии есть 36 танков Leopard 2.

Добавим, что Норвегия хочет отправить обещанные Leopard 2 Украине в конце марта.

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