Норвегія планує виділити Україні більше 6 млрд євро протягом 5 років
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум представили пакет допомоги Україні у розмірі більше ніж 6 млрд євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телекомпанію NRK.
Зазначається, що пакет допомоги включає у себе кошти на реконструкцію й озброєння для України.
"Ми пропонуємо виділяти Україні 15 мільярдів норвезьких крон (1,37 млрд доларів, - ред.) щороку протягом п'яти років. Це 75 мільярдів (6,88 млрд доларів, - ред.). Існує пропозиція, що цього року 50% буде спрямовано на оборону України, тобто на військову допомогу, а 50% - на цивільну допомогу", - каже прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Прем'єр додав, що він сподівається досягти угоди щодо пакета допомоги до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, Союз виділить додаткові 25 млн євро допомоги України на розмінування територій.
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