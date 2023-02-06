Норвегія планує виділити Україні більше 6 млрд євро протягом 5 років

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум представили пакет допомоги Україні у розмірі більше ніж 6 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телекомпанію NRK .

Зазначається, що пакет допомоги включає у себе кошти на реконструкцію й озброєння для України.

"Ми пропонуємо виділяти Україні 15 мільярдів норвезьких крон (1,37 млрд доларів, - ред.) щороку протягом п'яти років. Це 75 мільярдів (6,88 млрд доларів, - ред.). Існує пропозиція, що цього року 50% буде спрямовано на оборону України, тобто на військову допомогу, а 50% - на цивільну допомогу", - каже прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Прем'єр додав, що він сподівається досягти угоди щодо пакета допомоги до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.