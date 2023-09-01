Зеленський провів Ставку виключно щодо фронту
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили виключно ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Telegram.
"Сьогоднішня Ставка лише про фронт", - йдеться у повідомленні.
За словами президента, детально обговорили наступні теми:
- Харківська область, Донбас;
- Південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонської області;
- Евакуація поранених;
- Плани ворога.
"Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - додав президент.
Ситуація на фронті
Сьогодні речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують успішно просуватися на Мелітопольському напрямі, зокрема, на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.
Про успіх ЗСУ на Мелітопольському напрямку повідомляли і в ранковому зведенні Генштабу. Крім того, за даними Інституту вивчення війни ЗСУ відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута і стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.
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