Зеленский провел Ставку исключительно по фронту
Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили исключительно ситуацию на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
"Сегодняшняя Ставка только о фронте", - говорится в сообщении.
По словам президента, подробно обсудили следующие темы:
- Харьковская область, Донбасс;
- Юг: Запорожье, левый берег Херсонской области;
- Эвакуация раненых;
- Планы врага.
"Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", - добавил президент.
Ситуация на фронте
Сегодня спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают успешно продвигаться на Мелитопольском направлении, в частности, на участке Новоданиловка - Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.
Об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении сообщали и в утренней сводке Генштаба. Кроме того, по данным Института изучения войны ВСУ отразили попытки российских оккупантов контратаковать в районах Бахмута и сдерживают натиск врага на Сватовском направлении. Также бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны в ходе наступательных операций.
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