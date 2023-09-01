ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати під Бахмутом і на півдні (карти боїв ISW)

Сили оборони України відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута та стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни ( ISW ).

Ситуація у Харківській та Луганській областях

Війська РФ 31 серпня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомили, що окупанти провели безуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (13 км на південь від Кремінної).

Російський "воєнкор" також заявив, що війська РФ за підтримки авіації та артилерії провели наступальні операції в районі Новоєгорівки та Білогорівки, але не уточнив їх результат.

Офіційний представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що війська РФ безуспішно атакували українські позиції в районі Серебрянського лісництва (10 км на південний захід від Кремінної).

Російський блогер стверджував, що російські війська активізують наступальні дії в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська), а також у напрямку Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська) та Кислівки (20 км на південний схід від Куп'янська). Російський агрегатор новин повідомляв про те, що нібито війська РФ просунулися в районі Синьківки та Петропавлівки, хоча експерти ISW не побачили візуального підтвердження цього твердження.

Російські джерела стверджують, що 31 серпня ЗСУ продовжили наземні атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але нібито не просунулися вперед. У Міноборони РФ заявили, що їхні війська нібито відбили наступ ЗСУ на Куп'янському напрямку і в районі Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового), Новоєгорівки, Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної), Ямполівки (17 км на південний захід від Кремінної). Ямполівки (17 км на захід від Кремінної) та Серебрянського лісництва.

Бої на Донбасі

Українські військові 31 серпня провели наступальні операції біля Бахмута та, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомили, що українські сили продовжують вести наступальні операції на південь від Бахмута і досягли невстановленого успіху на Бахмутському напрямку.

У Міноборони РФ заявили, що нібито ЗСУ безуспішно атакували райони н.п. Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута), Андріївка (10 км на південний захід від Бахмута) та Майорське (17 км на південь від Бахмута).

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили начебто безуспішно атакували Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута) і контратакують на лінії Кліщіївка - Курдюмівка (до 13 км на південний захід від Бахмута). Інший російський блогер стверджував, що ЗСУ щодня атакують російські позиції біля Кліщіївки.

Війська РФ провели наступальні операції та, як повідомляється, 31 серпня просунулися вперед. При цьому в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти провели безуспішні наступальні операції в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ продовжують покращувати свої позиції біля Кліщіївки та нібито захопили кілька висот біля населеного пункту. Російський агрегатор новин повідомляв, що російські війська нібито відкинули ЗСУ на кілька кілометрів і повернули втрачені позиції біля Кліщіївки, проте в ISW зазначили, що поки що не побачили візуального підтвердження цього твердження.

В Інституті вивчення війни додають, що російський наступ такого масштабу, швидше за все, викличе широке висвітлення з боку російських "воєнкорів", чого аналітики не помітили.

"Російські джерела нещодавно заявили про такі ж перебільшені наступи Росії без візуальних доказів на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб подати український контрнаступ як невдалий, а деякі російські джерела, можливо, намагаються відтворити аналогічні твердження на Бахмутському напрямі", - йдеться у публікації.

Так, російські джерела стверджували, що війська РФ провели наступальні операції в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки (14 км на південь від Бахмута) та Богданівки.

У Міноборони РФ заявили, що 31 серпня ЗСУ нібито провели невдалу наступальну операцію під Авдіївкою.

Російські війська провели наступальні операції на лінії Авдіївка - Донецьк, але 31 серпня не зробили жодних заявлених чи підтверджених настань.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції в районі Мар'їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ безуспішно атакували під Мар'їнкою. Блогер також стверджував, що російські війська атакували під Новомихайлівкою, але не уточнив, чим це закінчилося.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що 31 серпня ЗСУ продовжили наступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але не просунулися вперед.

Офіційний представник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що російські сили нібито відбили наступ української армії в районі Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ провели наступальні операції в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Війська РФ 31 серпня безуспішно контратакували в районі кордону Донецької та Запорізької областей. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили напад російських військ у районі Старомайорського.

ЗСУ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 31 серпня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр та Генеральний штаб ЗСУ повідомили, що українські сили продовжили наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та досягли невказаних успіхів на цьому напрямі.

У Міноборони РФ повідомляли, що їхні війська нібито відбили п'ять атак української армії в районі Вербове (18 км на південний захід від Орєхова). Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ нібито відбили дві українські штурмові групи, які намагалися прорвати російську оборону на північно-західній околиці Вербового. Деякі російські джерела охарактеризували ці атаки ЗСУ як розвідувальні операції.

Російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ просунулися ближче до західної околиці Вербового, але досі не прорвали низку підготовлених російських оборонних позицій безпосередньо на захід від населеного пункту.

Інші блогери розповідали, що українські сили просунулися у невстановленому лісовому масиві біля Роботиного (10 км на південь від Оріхова), але стверджували, що війська РФ все ще утримують позиції у південній частині населеного пункту.

Інший "воєнкор" заявив, що ЗСУ обійшли Роботине та атакували у напрямку Новопрокопівки. Російські блогери стверджують, що частини, що "відпочили" і елементи ПДВ РФ посилили оборону росіян у цьому районі, ймовірно, маючи на увазі недавнє прибуття частин 76-ї дивізії ПДВ з району Кремінної Луганської області.

Російський "воєнкор" заявив, що нинішній склад російського багатоешелонного оборонного ешелону не дозволяє військам проводити контратаки флангами українського наступу так швидко, як вони могли б при обороні далі на північний захід від своїх нинішніх позицій.

Війська РФ 31 серпня провели обмежені безуспішні контратаки на заході Запорізької області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні дії в районі Вербового.

Російські "воєнкори" заявили 31 серпня, що війська РФ продовжують спроби встановити позиції на островах у дельті Дніпра, тоді як українські сили продовжують обмежену активність на східному (лівобережжі) Херсонської області. Російський блогер заявив, що війська РФ намагаються захопити плацдарм на острові Нестрига на південний захід від Херсона і, можливо, це їм вдалося. "Воєнкор" розповідав, що російські сили зберігають контроль над островами Білорудий та Малий Білорудий (до 7 км на південний захід від Херсона).

Російські "воєнкори" також стверджують, що невеликі українські групи продовжують діяти на лівому березі в районі Антонівського мосту та продовжують спроби закріпитися на північний схід від Підстепового (17 км на схід від Херсона).

Ситуація на фронтах

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що бійці ЗСУ продовжують вести наступальні дії на південь від Бахмута та на південних напрямках фронту. Сили оборони вже мають певні успіхи.

Також повідомлялося, що перед цим у Східному угрупуванні військ ЗСУ зазначали, що окупанти вдаються до різних тактик, щоб не дати українським захисникам просуватися.

Найбільшу увагу загарбники концентрують на Лимано-Куп'янському напрямку та намагаються знайти слабкі місця. А на півночі Бахмута відбуваються лобові атаки - росіянам заважають захисникам просуватися вперед та звільняти території, використовуючи тактику штурмів.