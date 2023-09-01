ЗСУ мають черговий успіх на Мелітопольському напрямку: названо ділянку

ЗСУ продовжують успішно просуватися на Мелітопольському напрямі, зокрема, на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення під час телемарафону.

Так, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - розповів він.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області та Вербового Запорізької області", - зазначив спікер.

Але, як підкреслив Ковальов, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Інші напрямки

Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Тривають важкі бої. За добу відбулося 25 бойових зіткнень", - констатував він.

Ситуація на фронті на ранок

Про успіх ЗСУ на Мелітопольському напрямку повідомляли і в ранковому зведенні Генштабу. Крім того, за даними Інституту вивчення війни ЗСУ відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута і стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.