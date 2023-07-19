Зеленський провів селектор через обстріл України: прийняті важливі рішення

Президент України Володимир Зеленський провів селектор через масований обстріл в ніч на середу, 19 липня. Прийняті два важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"На ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим нашим регіонам. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди", - заявив він.

На думку президента, кожна російська ракета - це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

Які рішення були прийняті

За словами Зеленського, військовим він дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС - активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Обстріл України 19 липня

У ніч на середу, 19 липня, російські війська знову атакували Україну, використавши ракети кількох видів, а також дрони-камікадзе. Вибухи лунали в Одесі, Херсоні, Кропивницькому, Житомирській області та Києві. Щодо Одеси, то під обстріл потрапили багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура, травми отримали понад 10 осіб. А у Миколаївській області удар припав по курортній зоні в районі Коблево. Тут поранення отримали дві особи.

"Зернова угода"

17 липня в Росії заявили, що домовленості за "зерновим договором" фактично припинено. Зазначимо, що цьому передували вибухи на Керченському мосту, які сталися цього ж дня. Докладніше про ситуацію із "зерновою угодою" - читайте у матеріалі РБК-Україна.