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Зеленский провел селектор из-за обстрела Украины: приняты важные решения

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Украина, Среда 19 июля 2023 12:50
Зеленский провел селектор из-за обстрела Украины: приняты важные решения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор из-за массированного обстрела в ночь на среду, 19 июля. Приняты два важных решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесщине, Житомирщине, другим нашим регионам. Российские террористы совершенно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения", - заявил он.

По мнению президента, каждая российская ракета - это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни.

Какие решения были приняты

По словам Зеленского, военным он дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД - активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Обстрел Украины 19 июля

В ночь на среду, 19 июля, российские войска снова атаковали Украину, использовав ракеты нескольких видов, а также дроны-камикадзе. Взрывы раздавались в Одессе, Херсоне, Кропивницком, в Житомирской области и Киеве. Что касается Одессы, то под обстрел попали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура, травмы получили более 10 человек. А в Николаевской области удар пришелся по курортной зоне в районе Коблево. Тут ранения получили два человека.

"Зерновое соглашение"

17 июля в России заявили, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены. Отметим, что этому предшествовали взрывы на Керченском мосту, которые произошли в этот же день. Подробнее о ситуации с "зерновым соглашением" - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский зерновой коридор
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