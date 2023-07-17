Чому Росія виходить із "зернової угоди" і чи зможе Україна возити зерно морем

Сьогодні, 17 липня в РФ оголосили про вихід із "зернової угоди" та вже погрожують безпеці судноплавства в Чорному морі. Цей крок різко розкритикували на Заході, а в Україні заявили про готовність продовжити експорт продовольства і без участі Росії.

Чому РФ зупинила "зернову угоду"

17 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія не продовжуватиме участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

При цьому він зазначив, що Росія нібито негайно повернеться до "зернової угоди", якщо її умови "будуть виконані".

Про те, які саме умови стали причиною виходу Кремля з угоди, пізніше заявили в МЗС РФ. Так, знову прозвучали тези про те, що Захід не виконує "обіцяних домовленостей" щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає "Россільгоспбанк" до системи SWIFT.

Крім того, серед названих причин було те, що українське продовольство нібито вивозиться не в країни, що потребують його, а в держави з високим і вищим за середній рівень доходів, включаючи ЄС.

У російському МЗС також звернули увагу, що разом із виходом із зернової ініціативи вони "відкликають" гарантії безпеки для судноплавства в Чорному морі. "Це означає відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії", - сказано у заяві відомства РФ.

Україна готова продовжити роботу зернового коридору

Україна не укладала прямого договору з Росією у рамках зернової ініціативи. Тому заява країни-агресора про вихід із угоди означає зрив домовленостей саме із Туреччиною та ООН. Про це заявив президент України Володимир Зеленський

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода - Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гутерішем та з президентом Ердоганом. Не з нами. Ми не мали жодних з ними домовленостей", - пояснив глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що навіть без Росії Україна може використовувати чорноморський коридор - необхідне рішення решти учасників угоди.

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - наголосив Зеленський.

Президент України вже офіційно запропонував презденту Туреччини і генсеку ООН продовжити "зернову угоду". Він направив офіційні листи Ердогану і Гутеррешу "з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ "використовує голод як інструмент тиску", щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси. За його словами, непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть. Насамперед підвищення цін відчують країни Африки та Азія.

За дорученням президента глава українського МЗС, який наразі перебуває з візитом у США, проводить термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди".

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що країнам союзникам України необхідно запустити військовий патруль "зернових коридорів" у відповідь на вихід РФ з Чорноморської ініціативи. Він висловив думку, що зараз головне – позначити позицію, що міжнародне право існує, і порушувати його не можна. А чи знайдуться охочі створити умовну патрульну поліцію – це вже інше питання.

Реакція ООН

Генсек ООН Антоніу Гуттереш висловив "глибоке розчарування" у рішенні РФ відмовитися від продовження "зернової угоди". Він вважає, що цей крок стане "ударом по нужденних у всьому світі".

"Зрештою, участь у цих угодах - це вибір, але люди, які опинилися у важкому становищі в усьому світі, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотням мільйонів людей загрожує голод, а споживачам - глобальна криза вартості життя. Вони заплатять за це ціну", - наголосив він.

Гуттереш також заявив, що написав листа Путіну з проханням продовжити угоду. Він звернувся з пропозиціями щодо збереження ініціативи, зокрема про підключення російського банку до SWIFT, і був "глибоко розчарований" тим, що російський диктатор їх проігнорував.

У Туреччині сподіваються на поновлення угоди

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ще минулого тижня заявляв, що Володимир Путін нібито погодився продовжити "зернову угоду", хоча в Кремлі це спростували.

Сьогодні після того, як РФ офіційно оголосила про своє рішення, Ердоган зазначив, що має намір обговорити це питання з Путіним під час його візиту до Туреччини у вересні. А пізніше турецький лідер повідомив, що не чекатиме на зустріч, а незабаром планує провести телефонну розмову з главою Кремля. Саму угоду він назвав "важливим дипломатичним успіхом".

"Чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Відвантажено понад 33 млн тонн зернових продуктів. Багатьом країнам вдалося запобігти залученню у продовольчу кризу", - сказав Ердоган.

На думку Ердогана, незважаючи на сьогоднішню заяву, російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжувався.

Як реагують на рішення РФ на Заході

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди". Кремль завдав "ще один удар по найбільш уразливим верствам населення".

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Адам Ходж зазначив, що рішення Росії завдасть збитків мільйонам людей по всьому світу. За його словами, велика частина зерна надходила до тих регіонів, які зазнавали найбільшої нестачі продовольства. Доставка зерна на світові ринки знижувала ціни на продовольство для всіх.

Великобританія засудила дії російського диктатора, оскільки вони можуть приректи на голод ще мільйони людей.

"Путін використовує продовольство як зброю. Великобританія рішуче засуджує вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Це рішення завдає шкоди найбіднішим верствам населення світу", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

При цьому він відкинув заперечення Кремля, сказавши: "Всупереч твердженням Росії, ООН та інші партнери зробили значні кроки для забезпечення доступу російського продовольства на світові ринки".

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила дії РФ, назвавши вихід із зернової угоди "цинічним кроком". Вона наголосила, що Євросоюз продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України на світові ринки "маршрутами солідарності".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що своїм рішенням Росія демонструє відсутність відповідальності за добре співіснування у світі, і це є "поганим сигналом".

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду щодо зерна, посилає поганий сигнал решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі", - сказав він.

Що таке "зернова угода"

З початку повномасштабної війни країни Африки залишилися без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією та Україною для створення гуманітарного коридору у Чорному морі.

Дія ініціативи кілька разів продовжувалася. Однак щоразу, перед тим як терміни спливали, РФ заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридора" і намагалася продавити винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Черговий граничний термін дії угоди був встановлений на 17 липня.