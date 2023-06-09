Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: подякував за гуманітарну допомогу

Зеленський поінформував Рютте про ситуацію в регіонах України, які постраждали внаслідок російського теракту на дамбі Каховської ГЕС. Президент подякував за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків катастрофи.

Зокрема, Нідерланди спрямували до України рятувальні човни, насоси, фільтри для води, польові шпиталі та інше обладнання.

Крім того, Зеленський розповів про поточну обстановку на фронті, а також про актуальні оборонні потреби України.

Під час розмови також обговорили продовження безпекової співпраці, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України. Зеленський і Рютте скоординували позиції перед черговою зустріччю Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Глава держави також відзначив остаточне рішення нідерландського Верховного суду про передачу Україні "скіфського золота" із виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

"Нідерланди підтвердили своє лідерство у захисті міжнародного права", - зазначив президент.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Тим часом російські окупанти замість допомоги людям в затоплених населених пунктах, заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та його наслідків - читайте в матеріалі РБК-Україна.