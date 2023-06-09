Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов: поблагодарил за гуманитарную помощь

Зеленский проинформировал Рютте о ситуации в регионах Украины, пострадавших в результате российского теракта на дамбе Каховской ГЭС. Президент поблагодарил за гуманитарную помощь для ликвидации последствий катастрофы.

В частности, Нидерланды направили в Украину спасательные лодки, насосы, фильтры для воды, полевые госпитали и другое оборудование.

Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте, а также об актуальных оборонных потребностях Украины.

В ходе разговора также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности, по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Зеленский и Рютте скоординировали позиции перед очередной встречей Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Глава государства также отметил окончательное решение нидерландского Верховного суда о передаче Украине "скифского золота" с выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

"Нидерланды подтвердили свое лидерство в защите международного права", - отметил президент.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭ. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и подорвали плотину.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Тем временем российские оккупанты вместо помощи людям в затопленных населенных пунктах запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Все подробности относительно подрыва Каховской ГЭС и его последствий читайте в материале РБК-Украина.